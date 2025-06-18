جيش الاحتلال يبدأ تنفيذ موجة من الهجمات على طهران

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن جيش الاحتلال بدأ صباح اليوم في تنفيذ موجة من الهجمات على طهران.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية بأن مدينة ري جنوبي طهران، شهدت حدوث اشتباك بين الأمن وعناصر يشتبه في صلتهم بالاستخبارات الإسرائيلية وذلك خلال تخطيط العملاء إلى ضرب إيران.

وذكرت وكالة مهر أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في المناطق المكتظة بالسكان في طهران وتم إفشال مخططهم.

كما قالت وكالة أنباء فارس إنه تم اعتقال 5 أشخاص كانوا يسعون إلى تنفيذ أهداف الموساد في مدن خرم آباد وبروجرد ودورود.

ياتي ذلك فيما قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا بشأن عدم انطلاق تحذيرات مبكرة قبيل الغارات الإيرانية خلال الايام الماضية.

كما يأتي ذلك فيما قالت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي فرنسي ان باريس وبرلين ولندن تحض طهران على التفاوض بأسرع وقت بدون شروط مسبقة.

كما أعلنت تركيا، الإثنين الماضي، استعدادها لتولي دور الوساطة في المفاوضات النووية بهدف إنهاء النزاع بين إيران وإسرائيل، وذلك عقب الهجمات المتبادلة التي شهدتها المنطقة.