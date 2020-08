View this post on Instagram

خليني خليني من هالعيشة يزيني 🤚🏻💃🏻 من كواليس تصوير الكليب Photo and MUA @rehamkhalifaa لينك الكليب في البايو ⬆️ Hair @abdo_hair_salon @chanelofficial @photopiacairostudio @waledgalalwya @ma8raby @ag.advertising @mohamedjamal85 @dorislareine #لطيفة #خليني #جديد #Latifa