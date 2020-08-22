الإجراءات المتبعة في معامل الجامعات للحد من انتشار كورونا وقت التنسيق .. شاهد

تختلف عملية التنسيق هذا العام , وذلك بسبب فيروس كرونا المستجد , تطورت معامل التنسيق على مستوى الجامعات لموكبة الظروف الحالية .
طبقت جميع المعامل الاجراءات الاحترازية بشكل كبير وملحوظ حفاظا على سلامة الطلاب من الاصابة , وذلك عن طريق الحفاظ على التباعد الاجتماعى بين كل طالب والاخر , توزيع الكمامات قبل الدخول الى المعمل , تعقيم وتطهير الاجهزة بعد كل طالب بالاضافة الى العقيم المستمر للاسطح والارضيات .
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يأتي ذلك في الوقت اللي تشهد فيه المعامل حسن التنظيم من قبل المشرفين على المعامل , لمنع التجمعات من قبل الطلاب و تجنب حدوث اى خطئ مفاجئ و مساعدة الطلاب فى عملية التنسيق ويرشدونهم ويقدمون بعض النصائح لهم عن التنيسق والطريقة الصحيحة لة .
وكان قد فتح موقع التنسيق مع بداية اليوم لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بحد ادنى : ( الشعبة العلمية 400 ، الشعبة الهندسية 387 الشعبة الأدبية 327.5