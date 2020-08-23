ما هي أعداد الطلاب المقرر أن تلتحق بكليتي الصيدلة والأسنان؟.. محيي حافظ يجيب.. فيديو

قال الدكتور محيي حافظ عضو لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن مصر بها 4 أضعاف العالم من الصيادلة، وهذا مقابل عدد السكان، مؤكدا اننا نقوم بتخريج 15 ألفا و200 صيدلي سنويا.





وأضاف محيي حافظ خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى ، أن طاقة سوق العمل لا تستوعب أكثر من 4000 إلى 6000 خريج وهذا يجعل لدينا فائضا ضخما من الخريجين .





محيي حافظ ، أن هذا العدد جعل الدولة تقوم بمنع ترخيص كليات الصيدلة والاسنان في الجامعات الجديدة . وأوضح





ونوه إلى أن هناك عجزا شديدا في الأطباء لافتا إلى ان الدولة تقوم بتشجيع الجامعات الخاصة بفتح المزيد من كليات الطب .



