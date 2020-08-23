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ما هي أعداد الطلاب المقرر أن تلتحق بكليتي الصيدلة والأسنان؟.. محيي حافظ يجيب.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:23 ص
كليات الطب
كليات الطب
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محيي حافظ عضو لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن مصر بها 4 أضعاف العالم من الصيادلة، وهذا مقابل عدد السكان، مؤكدا اننا نقوم بتخريج 15 ألفا و200 صيدلي سنويا.

وأضاف محيي حافظ خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى ، أن طاقة سوق العمل لا تستوعب أكثر من 4000 إلى 6000 خريج وهذا يجعل لدينا فائضا ضخما من الخريجين .

وأوضح محيي حافظ ، أن هذا العدد جعل الدولة تقوم بمنع ترخيص كليات الصيدلة والاسنان في الجامعات الجديدة .

ونوه إلى أن هناك عجزا شديدا في الأطباء لافتا إلى ان الدولة تقوم بتشجيع الجامعات الخاصة بفتح المزيد من كليات الطب .

واستكمل : أن التنسيق العادي للجامعات الحكومية زاد درجة وبالتالي تكون الصيدلة هي أعلى الكليات الآن لتقليل عدد المتقدمين اليها بنسبة 25% أو 30%.
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