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محي حافظ: إدارة الصيدلة هي المتخصصة في النواقص.. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:46 ص
الأدوية
الأدوية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محي حافظ رئيس لجنة الصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين ، إن نقص الادوية لا يعتبر نقص طالما هناك بديل ولكن إذا لم نجد الدواء والبديل هذا ما يسمى بالفعل نقص في الادوية وهذا لأن المرض لن يكون له علاج وهذا يسمى نقص أدوية .

وأضاف"محي حافظ" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"مساء dmc"المذاع علي قناه "dmc"، أن النقص في الأدوية يكون متغير من محافظة إلى الاخرى وهذا النقص يحدث فقط في الادوية المستوردة كما ان الادوية المصنعة من التقنية الحيوية وبعض ادوية الاورام وأدوية الهرمونات المعقدة وهي حتى الان لا تصنع في مصر .

وأوضح"محي حافظ " أن إدارة التنبؤات و ادارة الصيدلة يجب ان يكون لديها خطوة استباقية لأنواع الادوية التي يمكن ان تنقص في السوق ويحدث النقص في السوق بسبب الأسعار.

وتابع"محي حافظ" أن هناك مشاكل تواجهنا دائما وهو ارتفاع سعر المادة الخام وعدم قدرة الشركة على الشراء ويجب علينا ألا ننتظر حدوث المشكلة .

واستكمل"محي حافظ" أن إدارة الصيدلة هي الإدارة المتخصصة في النواقص .

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