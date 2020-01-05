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أخبار البلد

الصيادلة تكشف مصير انتخاباتها الداخلية

الأحد 05/يناير/2020 - 02:08 م
نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
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محمد غالي
قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إنه من المفترض أن يتم فتح باب التقديم لانتخابات الصيادلة في شهر ديسمبر 2020.

وأضاف الشيخ، أنه حال مضي شهر ديسمبر ولم يفتح باب التقديم للانتخابات، فلا اعتقد حدوثها إلا إذا قررت المحكمة رفع الحراسة في أي وقت.

وفي تصريح سابق له كان قد أوضح الحارس القضائي لنقابة الصيادلة أن إجراء انتخابات الصيادلة مرتبط بمدى استقرار الأوضاع داخلها.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك في الدعوى المقامة من الصيدلي عبدالعليم أبوالفتوح، ورفض مجلس النقابة تسليم الحارس القضائي مهام عمله، وأجريت انتخابات التجديد النصفى التي شارك فيها ما يقارب ٣٠ ألف صيدلي، وقعوا على استمارة رفض الحراسة القضائية على النقابة.
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