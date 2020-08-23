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أخبار العالم

التحالف يسقط طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:38 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة محملة بمتفجرات أطلقها الحوثيون من اليمن تجاه السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وأضاف أن الحوثيين يستهدفون بطريقة ممنهجة ومتعمدة المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان.

كان التحالف أسقط أمس طائرة مفخخة بدون طيار وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية.
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