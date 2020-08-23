خلال أيام.. طرح فيلم ساحر النساء في السينمات

قرر المنتج والمخرج أحمد عياد الرشيدي، عرض فيلمه الجديد "ساحر النساء" بدور العرض خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع العرض الخليجي.





وقال أحمد عياد في بيان، الأحد، إن الفيلم يشارك في بطولته راندا البحيري وندى بسيوني ومحمد سليمان والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ومها أبو عوف ومحمد الصاوي وحلمي فودة، وتدور أحداث الفيلم في قالب من الغموض.





من ناحية أخرى يستعد أحمد عياد الرشيدي لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان "سيبوس" ويقوم بترشيح الممثلين واختيار أماكن التصوير.



