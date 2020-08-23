تعيين مدير جديد للنيابة الإدارية بمغاغة بمحافظة المنيا

صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار/ محمـــد سميــر، بأن المستشار / عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، أصدر قرارًا صباح اليوم بتعيين المستشارة / سارة محمد عبد الحميد أبو العزم - مديرًا للنيابة الإدارية بمغاغة بمحافظة المنيا، لتصبح أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بمحافظة المنيا.





ومن الجدير بالذكر أن المستشارة / سارة محمد عبد الحميد أبو العزم، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس سنة ١٩٩٦ بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف الأولى.





حيث عينت بالنيابة الإدارية عام ١٩٩٧، وحصلت على درجة الماجستير في القانون العام سنة ١٩٩٨.





وتدرجت في مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابة شبرا الخيمة ونيابات محافظة المنيا، ثم رئيسًا للجنة التأديب بمكتب فني المنيا وتم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام ٢٠١٨.





