مقابل مليون و700 ألف دولار سنويا.. بيراميدز يقترب من ضم مهاجم منتخب المغرب





كان أيوب الكعبي فسخ تعاقده مؤخرا مع نادي فورتشن الصيني، ليصبح اللاعب حرا.





وذكر موقع " لو 360 سبورت" المغربي، أن نادي بيراميدز بات قريبا من ضم أيوب الكعبي، خلال الصيف الحالي، مقابل راتبا سنويا يقدر بـ مليون و700 ألف دولار.





وأضاف الموقع، أن الوداد مهتم بضم أيوب الكعبي، ولكن عرض بيراميدز الضخم يصعب من مهمة النادي المغربي.





وتبلغ القمية التسويقية لـ أيوب الكعبي مليون و 100 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

اقترب نادي بيراميدز من التعاقد مع أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغرب، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.