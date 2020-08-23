شاهد.. ثاني أكبر حريق في تاريخ ولاية كاليفورنيا

صنف حريق الغابات الضخم في كاليفورنيا كثاني أكبر حريق في تاريخ الولاية حيث يكافح 14000 من رجال الإطفاء أكثر من 500 حريق تتسبب في أحرق مليون فدان وقتل ستة مواطنين على الأقل.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، ينتشر الحريق الآن على مساحة كبيرة تبلغ 314000 فدان ، مما أدى إلى تدمير أي منازل وأشجار وأحياء بأكملها بمحيط منطقة الحريق.

حذر المسؤولون يوم السبت من أنه الآن ثاني أكبر حريق تشهده كاليفورنيا على الإطلاق ، ويعتبر هذا الأمر وهو تغيير ملحوظ عما كان عليه قبل أقل من 24 ساعة عندما كان عاشر أكبر حريق في التاريخ الحديث.

فيما أصدر دونالد ترامب إعلانًا رئاسيًا بشأن الكوارث الكبرى يوم السبت لتعزيز الاستجابة الطارئة للولاية لحرائق الغابات ، بعد أن ناشد الحاكم جافين نيوسوم الرئيس منح التصريحات يوم الجمعة.