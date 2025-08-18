قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

اليوم.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

محمد شحتة

تنطلق اليوم الإثنين امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 2025 وسط استعدادت مكثفة من قطاع المعاهد الأزهرية لتنظيمها على أكمل وجه.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وتبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، بأداء امتحان القرآن الكريم وامتحان الأحياء، للقسم العلمي، على فترتين، فترة صباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا، والمسائية من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا.

كما تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، بأداء امتحان القرآن الكريم، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية، للقسم الأدبي، على فترتين، الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا، والفترة المسائية من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وحتى الثانية ظهرا.

دليل مقرات الثانوية الأزهرية

وأتاح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمشيخة الأزهر، دليل مقرات لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني التي من المقرر أن تنطلق اليوم الإثنين الموافق 18 أغسطس.

وأتاح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمشيخة الأزهر، معرفة اسم اللجنة ورقمها والموقع الجغرافي للجنة بكل منطقة وإدارة تعليمية أزهرية على مستوى الجمهورية.

ويهدف مركز المعلومات بهذا الدليل إلى تيسير عملية الوصول إلى مقرات اللجان وتوفير المعلومات اللازمة للقيادات وغرف متابعة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بالقطاعات والمناطق الأزهرية.

لمعرفة مقرات لجان امتحانات الثانوية الأزهرية من هنا

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية "الدور الثاني" للعام الدراسي الحالي، والمقرر انطلاقها غدا الاثنين، بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وأكد القطاع أن الامتحانات ستجرى وسط متابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية، وبالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمناطق، لضمان سير اللجان في أجواء هادئة ومنضبطة، مع الالتزام التام بتطبيق التعليمات واللوائح المنظمة للامتحانات.

وقال الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن القطاع حريص على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب خلال امتحانات الدور الثاني، و تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين اللجان وتوفير الرعاية الطبية الكاملة، مع التشديد على الانضباط والشفافية في سير الامتحانات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشدد على جاهزية اللجان من حيث توفير وسائل الراحة للطلاب والمراقبين، وتطبيق الإجراءات المنظمة لمنع أي محاولات غش أو إخلال بسير العملية الامتحانية، فضلًا عن التأكيد على تواجد الأطقم الطبية داخل اللجان للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائنا الطلاب.

من جانبه أوضح الشيخ حميد أبوعريضة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الامتحانات، أن الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني بدأت فور إعلان نتيجة الدور الأول، حيث تم اختيار وتجهيز الملاحظين ورؤساء اللجان وإرسال خطابات الندب إليهم في وقت مبكر، إضافة إلى الانتهاء من تجهيز اللجان من حيث المقاعد والوسائل اللازمة لضمان راحة الطلاب والمراقبين، بما يهيئ أجواءً مثالية لإجراء الامتحانات في انضباط وشفافية كاملة.

الثانوية الأزهرية امتحانات امتحانات الدور الثاني امتحانات الثانوية الأزهرية دليل مقرات الثانوية الأزهرية

