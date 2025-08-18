أول صورة للمشتبه فيه بقتــ.ل زوجته بطلة سموحة دينا علاء

حصل صدى البلد على أول صورة لزوج بطلة سموحة دينا علاء، والتي قتلت بعدما أصيبت بثلاث رصاصات أطلقها زوجها عليها، والذي يعتبر المشتبه الأول في الواقعة.

وفي واقعة مروعة، قُتلت لاعبة الجودو بنادي سموحة في الإسكندرية، دينا علاء، بعدما أصيبت بثلاث رصاصات أطلقها زوجها عقب محاولتها إنقاذ طفليها من اعتدائه.

وقال علاء غنيم والد لاعبة سموحة: "إنني لم أتحدث مع أي شخص يدعي كلام على لساني وكفي متاجرة بآلام الناس وأرجو عدم التلاعب على حساب مشاعرنا وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يدعي كلام على لساني كذب".

لا تزال أصداء قضية مقتل لاعبة الجودو بنادي سموحة دينا علاء تهز أرجاء الإسكندرية، بعدما عُثر على جثمانها مقتولة داخل شقتها متأثرة بثلاث طلقات نارية، على يد زوجها.

ووفقًا لمصادر أمنية، فإن الزوج المشتبه به الأول في قتل اللاعبة يخضع للعلاج بالعناية المرزة بأحد مستشفيات المحافظة في حالة حرجة.

وجاء في التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة الأجهزة الأمنية أن بداية الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة المجني عليها داخل مسكنها، بينما جرى العثور على زوجها مصابًا بطلق ناري، في وجود طفليهما الصغيرين داخل الشقة وقت الحادث.

وفي بداية الأمر، نعى نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لاعبة الجودو دينا علاء، إثر مصرعها في حادث أليم.

وقال النادي في بيان عبر صفحته الرسمية، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي فقيدة النادي والرياضة اللاعبة دينا علاء لاعبة فريق الجودو بنادي سموحة والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأكد النادي أن وفاة دينا علاء تمثل خسارة كبيرة للنادي وللرياضة المصرية، لما كانت تتمتع به من أخلاق رفيعة ومهارات مميزة داخل البساط وخارجه.

وزير الشباب ينعي الفقيدة

وظن الجميع أن الواقعة حادثة عادية، حتى أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، نعاها في بيان، ذكر فيه: “ننعي ببالغ الحزن والأسى، وفاة لاعبة نادي سموحة للجودو دينا علاء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.”

كشف أسرار الواقعة

ولكن بعد مرور عدة أيام على الواقعة، بدأت الخيوط تتكشف وبدأ صمت الأسرة ينفرج شيئًا فشيئًا وتتكشف تفاصيل الجريمة مكتملة الأركان.

وأشارت المعلومات الأولية وتصريحات أسرتها، إلى أن لاعبة الجودو دينا علاء، قُتلت بدم بارد بعدما أصيبت بثلاث رصاصات أطلقها زوجها عقب محاولتها إنقاذ طفليها من اعتدائه.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد عثرت أن قوات الشرطة عثرت على جثمان اللاعبة داخل شقتها، فيما وجد زوجها مصابا بطلق ناري بجوارها، بينما كان الطفلان داخل المنزل أثناء وقوع الحادث.إلى أن الزوج هو المتهم الرئيسي، إذ أطلق النار على زوجته بعد محاولتها حماية طفليها، ثم حاول الانتحار بإطلاق النار على نفسه.

افتدت طفليها وزوجها المتهم الأول

وبحسب المعلومات الأولية، يشتبه في أن الزوج أطلق النار على زوجته ثم حاول الانتحار، فيما تجري جهات التحقيق جمع الأدلة وسماع أقوال الشهود، إضافة إلى عرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة وكشف ملابسات الجريمة.

وتم التحفظ على الزوج المصاب ونقله إلى المستشفى تحت الحراسة المشددة تمهيدًا لاستجوابه بعد تحسن حالته.

وتباشر النيابة حاليًا القضية للكشف عن كافة الملابسات الخاصة بالواقعة، حيث تم ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان والتصريح بدفنها عقب انتهاء الطبيب الشرعي من مهمته، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.