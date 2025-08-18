استقرار أسعار الحديد عالميا ومحليا يوم الإثنين

استقرت أسعار الحديد في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2025،في ظل تباين مؤشرات العرض والطلب وتأثر السوق بالعوامل الاقتصادية والتجارية الإقليمية، وكذلك على المستوى المحلي.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025.

أسعار الحديد عالميا

استقرت أسعار الخردة خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2025، لتسجل 347 دولارا / طن، دون تغيير وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

وسجلت أسعار خام الحديد نحو 102 دولار / طن بارتفاع دولار ، مقارنة بنحو 102 دولارات / طن بأسعار الأسبوع الماضي.

فيما تراجعت أسعار مربعات الصلب – البليت – لتتراوح ما بين 435 – 445 دولارا للطن.

وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 540 – 550 دولارا / طن.

أسعار الحديد اليوم الإثنين في مصر

تراجعت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.800 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 32.300 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 36.468 جنيها.



أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم:

سجل سعر الطن نحو 38.100 جنيه من حديد عز.

بلغ سعر الطن نحو 37.500 جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 36.500 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 36.300 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة الكومي.

وبلغ سعر الطن اليوم نحو 34 جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن نحو 33.500 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 32.650 جنيها من شركة العشري للصلب.