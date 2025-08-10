قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأحد

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2025، وانخفضت على المستوى المحلي.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأحد 10 أغسطس 2025.

أسعار الحديد عالميا 

استقرت أسعار الخردة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2025، لتسجل 346 دولارا / طن دون تغيير وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية. 

وسجلت أسعار خام الحديد نحو 101 دولار / طن بانخفاض 2 دولار، مقارنة بنحو 103 دولارات / طن بأسعار الأسبوع الماضي.

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البليت – ما بين 440 – 450 دولارا للطن.

وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 540 – 555 دولارا / طن.

أسعار الحديد اليوم الأحد في مصر

تراجعت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.900 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 32.300 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 36.979 جنيها.
 

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الأحد:

سجل سعر  الطن نحو 38.100 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن نحو  37.500  جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 36.500 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 36.300 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة الكومي. 

وبلغ سعر الطن اليوم  نحو 34 جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن  نحو 33.500 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 32.650 جنيها من شركة العشري للصلب.

