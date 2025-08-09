استقرار الأسمنت وتراجع الحديد.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم السبت

تباينت أسعار مواد البناء في مصر مطلع أغسطس الجاري، حيث استقرت أسعار الأسمنت والجبس وتراجع سعر الحديد.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الأسمنت والأسمنت الأبيض والجبس اليوم السبت 9 أغسطس وفقا للأسعار المصانع المعلنة.

أسعار الأسمنت اليوم السبت

سجلت أسعار الأسمنت بورتولاند عادي في مصر أعلي سعر نحو 4410 جنيها، وأدني سعر 3500، وسجل سعره في المتوسط 3960 جنيه.

أسمنت السويدي: سعر الطن 4350 جنيه اليوم السبت.

أسمنت حلوان: سعر الطن 4000 جنيه اليوم السبت.

أسمنت السويس: سعر الطن 4010 جنيه اليوم السبت.

أسمنت لافارج أسمنت: سعر الطن إلى 4000 جنيها اليوم السبت.

أسمنت سيناء: سعر الطن 3950 جنيها اليوم السبت.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم السبت

تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض في مصر ما بين 5100 و4912 جنيها في أغسطس الحالي.

وسجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 5100 جنيه اليوم السبت.

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 4600 جنيها اليوم السبت.

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4912 جنيها اليوم السبت.

أسعار الجبس اليوم السبت

استقرت أسعار الجبس الأبيض في مصر مطلع أغسطس الجاري، وتراوحت بين 1560 و1456 جنيها.

وسجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيها اليوم.

وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيه اليوم .

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1456 جنيها اليوم.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم السبت:

سجل سعر الطن نحو 38.100 جنيه من حديد عز.

بلغ سعر الطن نحو 37.500 جنيها من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 36.500 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 36.300 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 ألف جنيه من شركة الكومي.

وبلغ سعر الطن اليوم نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن نحو 33.500 ألف جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 32.650 جنيه من شركة العشري للصلب.