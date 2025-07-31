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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الأسمنت والجبس في مصر اليوم الخميس

سعر الأسمنت في مصر
سعر الأسمنت في مصر
علياء فوزى

استقرت أسعار الأسمنت، نسبيا، منذ مطلع شهر يوليو الجاري.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الأسمنت والأسمنت الأبيض والجبس اليوم الخميس 31 يوليو 2025 وفقا للأسعار المصانع المعلنة.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس

وسجلت أسعار الأسمنت بورتولاند عادي في مصر أعلي سعر نحو 4390 جنيها، وأدني سعر 3500، وسجل سعره في المتوسط 3958 جنيه  

أسمنت السويدي: سعر الطن 4350 جنيه اليوم  الخميس. 

أسمنت حلوان: سعر الطن 4000 جنيه اليوم  الخمس.

أسمنت السويس: سعر الطن 4010 جنيه اليوم الخميس.

أسمنت لافارج أسمنت: سعر الطن إلى 4000 جنيها اليوم الخميس.

أسمنت سيناء: سعر الطن  3950 جنيها اليوم الخميس. 

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الخميس

تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض في مصر ما بين 5100 و4912 جنيها في يوليو الحالي.

وسجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 5100 جنيه اليوم  الخميس.

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 4600 جنيها اليوم  الخميس.

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4912 جنيها اليوم الخميس.
 

أسعار الجبس اليوم الخميس

استقرت أسعار الجبس الأبيض في مصر خلال شهر يوليو الجاري، وتراوحت بين 1560 و1456 جنيها.

وسجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيها اليوم  الخميس.

وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيه اليوم  الخميس.

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1456 جنيها اليوم  الخميس.

أسعار الأسمنت الأسمنت الأبيض الجبس سعر طن الأسمنت أسعار الأسمنت اليوم

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