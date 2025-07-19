متوسط سعر الأسمنت والجبس في مصر اليوم

استقرت أسعار الأسمنت، نسبيا، منذ مطلع شهر يوليو الجاري.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الأسمنت والأسمنت الأبيض والجبس اليوم السبت 19 يوليو 2025 وفقا للأسعار المصانع المعلنة.

أسعار الأسمنت اليوم السبت

وسجلت أسعار الأسمنت بورتولاند عادي في مصر أعلي سعر نحو 4390 جنيها، وأدني سعر 3500، وسجل سعره في المتوسط 3899 جنيه

أسمنت السويدي: سعر الطن 4300 جنيه اليوم السبت.

أسمنت حلوان: سعر الطن 4000 جنيه اليوم السبت.

أسمنت السويس: سعر الطن 4010 جنيه اليوم السبت.

أسمنت لافارج أسمنت: سعر الطن إلى 4000 جنيها اليوم السبت.

أسمنت سيناء: سعر الطن 3950 جنيها اليوم السبت.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم السبت

تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض في مصر ما بين 5100 و4912 جنيها في يوليو الحالي.

وسجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 5100 جنيه اليوم السبت.

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 4600 جنيها اليوم السبت.

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4912 جنيها اليوم السبت.



أسعار الجبس اليوم السبت

استقرت أسعار الجبس الأبيض في مصر خلال شهر يوليو الجاري، وتراوحت بين 1560 و1456 جنيها.

وسجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيها اليوم السبت.

وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيه اليوم السبت.

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1456 جنيها اليوم السبت.