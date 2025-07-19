برلماني: 33% ارتفاعا فى الصادرات نجاح كبير للاقتصاد الوطنى

ثمن النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن زيادة نسبة الارتفاع في الصادرات إلى 33٪ ، مؤكدا أنها تعد نجاحا كبيرا للاقتصاد الوطني .

وأشار" الشوربجي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إلى أن الدولة حريصة على تحقيق عوائد اقتصادية من قطاعي الصناعة والزراعة ، وذلك من خلال زيادة الصادرات المصرية للخارج لسد الفجوة الدولارية، بما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي.

وشدد عصو النواب، على ضرورة العمل على دعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية ، من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي باعتباره أحد مقومات التنمية الرئيسية .

تجدر الاشارة إلى أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل على مبادرات مالية جديدة مثل مبادلات الديون باستثمارات، ودفع النمو والاستثمارات؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالى.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية والمجتمع المالي والاستثماري الدولي بلندن.

كما أكد الوزير، أن الموازنة الجديدة ترتكز على دعم النمو والصناعة والتصدير ومساندة رواد الأعمال، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح والمؤشرات المحققة خلال العام الماضى خير دليل، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة ٣٣٪ والاستثمارات الخاصة زادت بنسبة ٧٧٪ وقطاع التصنيع يتعافى بقوة ويقود النمو كما أن السياحة تنمو بمعدلات جيدة .