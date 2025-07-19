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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

روشتة برلمانية للوصول بصادرات مصر لـ 145 مليار دولار بحلول 2030

صادرات مصرية
صادرات مصرية
أميرة خلف

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولى اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، كونها أحد عوامل تحقيق التنمية المستدامة .


وأشارت" الكسان" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إلى أن دعم رجال الصناعة في مصر، من شأنه أن يحقق عوائد إيجابية جبارة ، لاسيما وأن مصر تمتلك سوقا كبيرة علاوة على موقعها الجغرافي المتميز في القارة السمراء، الأمر الذي يجعلها قادرة على الوصول بحجم الصادرات المصرية  إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.

وشددت عضو البرلمان على ضرورة تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين من خلال منحهم مزيد من التسهيلات ، فضلا عن زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات لصالح الاقتصاد القومي.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل على مبادرات مالية جديدة مثل مبادلات الديون باستثمارات، ودفع النمو والاستثمارات؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالى.


جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية والمجتمع المالي والاستثماري الدولي بلندن.


كما أكد الوزير، أن الموازنة الجديدة ترتكز على دعم النمو والصناعة والتصدير ومساندة رواد الأعمال، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح والمؤشرات المحققة خلال العام الماضى خير دليل، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة ٣٣٪ والاستثمارات الخاصة زادت بنسبة ٧٧٪ وقطاع التصنيع يتعافى بقوة ويقود النمو كما أن السياحة تنمو بمعدلات جيدة .

مجلس النواب الرئيس السيسي الصناعة المنتج المحلي وزير المالية

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