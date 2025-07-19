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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

8 معلومات عن تطبيق دعم المستثمرين لاستقبال الشكاوى بوزارة الصناعة

الصناعه
الصناعه
ولاء عبد الكريم

تبدأ رحلة المستثمر مع تطبيق دعم المستثمرين MIND بإنشاء حساب عن طريق تسجيل بياناته الشخصية - الاسم ورقم التليفون والبريد الإلكتروني والنشاط والمحافظة، ثم اختيار الخدمة التي يريدها سواء الشكوى أو الاستفسار

صورة الرمز

 ويستطيع المستثمر الدخول على حسابه الشخصي على التطبيق ومتابعة الشكوى أو الاستفسار ومعرفة الموقف التنفيذي للشكوى، أو إرسال شكوى جديدة

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 معلومات عن تطبيق دعم المستثمرين لاستقبال الشكاوى بالتنسيق مع وزارة الصناعة

1.التطبيق تم اطلاقه  للتيسير على المستثمرين المتعاملين مع الوزارة وتلبية احتياجاتهم وضرورة مواكبة التوجهات التكنولوجية الحديثة،

2. التطبيق هو الإصدار الأول لتطبيق دعم المستثمرين على الهاتف المحمول لاستقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين

3. يوفر التطبيق ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمة ودعم المستثمرين إلكترونياً

4. يعمل الإصدار الأول للتطبيق على الأندرويد وسوف يتم قريبا اطلاق نسخة من التطبيق تعمل على IOS كما يهدف التطبيق الجديد إلى التعامل مع الشكاوى والاستفسارات الواردة من المستثمرين بطريقة سهلة للتيسير على المستثمرين وتحقيق سرعة الاستجابة للشكوى ومتابعتها

 حيث يمكن للمستثمر من خلال التطبيق إرسال الشكوى أو الاستفسار للوحدة ويتم إرسال إشعار على الهاتف يفيد بأن الشكوى تم توجيهها للجهة المختصة التابعة للوزارة والمعنية بمحتوى الشكوى أو الاستفسار، وعند الرد من الجهة المختصة على الشكوى تقوم الوحدة بموافاة المستثمر بالرد النهائي، ويمكن للمستثمر إرسال استعجال على الشكوى أو الاستفسار في حالة تأخير الرد .

5.  تبدأ رحلة المستثمر مع التطبيق بإنشاء حساب عن طريق تسجيل بياناته الشخصية (الاسم ورقم التليفون والبريد الكتروني و النشاط والمحافظة) ثم اختيار الخدمة التي يريدها سواء الشكوى أو الاستفسار ويستطيع المستثمر الدخول على حسابه الشخصي على التطبيق ومتابعة الشكوى أو الاستفسار ومعرفة الموقف التنفيذي للشكوى، أو إرسال شكوى جديدة،  ومن المقرر أن يوفر التطبيق الجديد مزيداً من الوقت والمجهود على المستثمر.

6. جدير بالذكر أن الوزارة شكلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين بهدف سرعة التعامل مع طلبات وشكاوى المستثمرين لحل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.

7. يمكن للمستثمرين تحميل التطبيق من خلال الدخول علي الرابط:
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=mi.isdt.complaints


8. يتم اتباع خطوات تقديم شكوى أو استفسار كالتالي :- 
ا- اضغط على " ابدأ " للدخول على التطبيق. 

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٢- في حالة الدخول على التطبيق أول مرة يتم تسجيل البيانات الشخصية (الاسم - رقم التليفون - البريد الإلكتروني- النشاط - المحافظة  ) لإنشاء حساب 
٣- اختيار الخدمة المطلوبة (شكاوي - استفسارات). 
4- تسجيل البيانات المطلوبة (عنوان الشكوى أو الاستفسار - الموضوع - إرفاق المستندات ان وجدت في صيغة صور بحد اقصى 5 صور)
٥- اضغط " سجل " لإرسال الشكوى أو الاستفسار 
ويمكن الدخول إلى الحساب والبيانات الشخصية عن طريق الضغط على " بروفايل " ومتابعة موقف (الشكوى أو الاستفسار او ارسال استعجال في حالة تأخر الرد عن طريق الضغط على " متابعة ".

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التطبيق الوزارة التكنولوجية الحديثة التطبيق الجديد الشكاوى المستثمرين الصناعيين

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