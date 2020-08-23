وسط إجراءات احترازية.. توفير كافة وسائل الدعم لمقار التنسيق بجامعة السويس

تفقد الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى ، رئيس جامعة السويس ، مقار مكتب التنسيق بالجامعة ، بكليتي الهندسة والعلوم بمدينة السلام 1 بحى فيصل للاطمئنان على جاهزية مكاتب الجامعة وتسخير كافة إمكانياتها من أجل التيسير على الطلاب.









تابع الدكتور السيد الشرقاوى ،تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة لتأمين رواد المكتب من الطلاب والعاملين سواء من حيث الاطمئنان بقياس درجات الحرارة أو ارتداء الكمامات الواقية والالتزام لمسافات التباعد الاجتماعي ، والتواجد المستمر للفرق الطبية على مدار ساعات العمل .









كما وجه بضرورة توفير كافة وسائل الدعم لأبنائنا الطلاب في إدخال رغباتهم أو ترتيب الرغبات. وقد أوضح الشرقاوي أنه تبعا لتوجيهات الوزارة فمن حق الطالب أن يقوم بإجراء تعديل لرغباته حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٦ أغسطس الجاري.









ووجه رئيس الجامعة بإيضاح الكليات الجديدة التي تم إدراجها مؤخرا في تنسيق العام الحالي ومنها كلية طب الأسنان بجامعة السويس .









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