اختَر كليتك.. تعرف على كيفية اختيار الطالب الكلية المناسبة

كشف الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، عن أفضل طريقة لا الطالب الكلية المناسبة. ختيار





وأضاف "خالد"، في حواره عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج «90 دقيقة»، المذاع على شاشة «المحور»، مساء أمس، الأحد، أن الطلاب خبراتهم غير كافية في عملية التنسيق لاختيار الكلية المناسبة، ويلجأون للأهل أثناء الاختيار.





وتابع وزير التعليم العالي الأسبق، أنه الشاب لابد أن يكون لديه معرفة بما هو مميز فيه، وما المواد المحببة إليه، و"الطريق اللي هيمشي فيه".





وأكد وزير التعليم العالي الأسبق، أن هذا الأمر يضع الطلاب في حيرة أثناء اختيار الكلية، ولكن عليه معرفة قدراته وميوله ومن ثم يتم الاختيار.



