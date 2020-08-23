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استشاري أعصاب توجه عدة نصائح لـ مؤمن زكريا.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:55 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة دينا زمزم استشاري الأعصاب بـ وحدة التصلب المتعدد بجامعة عين شمس، إن المشكلة في المجتمع المصري بين المواطنين أنهم يتغاضون عن أعراض معينة لأمراض خطيرة ولا يتوجهون الى طبيب بعد الشعور بتلك الأعراض.

وأضافت الدكتورة دينا زمزم خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن مرض التصلب المتعدد دائما ما يصيب من هم فوق سن الاربعين أو من أقترب من ذلك السن.

وتابعت استشاري الأعصاب بوحدة التصلب المتعدد بجامعة عين شمس أن أي شخص لديه أعراض في المشكلة في الحركة ومشكلة في الاتزان ورعشة في الأطراف ومشاكل في التحكم في الإخراج وضمور ومشاكل في بعض العضلات يجب عليه الذهاب الي الطبيب فورا.

وعلقت الدكتورة دينا زمزم على حالة اللاعب الشاب مؤمن زكريا قائلة: أن هناك أدوية تعمل على تقليل مفعول هذا المرض في جسده وهناك تجارب أخرى لعلاج هذا المرض.

وقالت: في حالة اللاعب مؤمن زكريا لابد من التركيز على العلاج الطبيعي والتركيز على التخاطب والتركيز على التمارين الخاصة بالتنفس حتى لا تضعف العضلات والتركيز على عملية البلع.
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