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أخبار العالم

وصول رئيس وزراء اليابان إلى المستشفى

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:16 ص
صدى البلد
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شريف سيد
ذكرت وكالة رويترز للانباء، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وصل إلى المستشفى بالعاصمة اليابانية طوكيو، وسط مخاوف من عدم قدرته على الإستمرار في منصبه بسبب مرضه. 

وقالت صحيفة يوميوري في وقت سابق إن آبي يزور المستشفى لتلقي نتائج فحص طبي منذ أسبوع، عندما خضع لفحص استمر سبع ساعات ونصف الساعة، مما زاد من مخاوف على صحته.

وكشفت وسائل إعلام يابانية، عن دخول رئيس الوزراء شينزو آبي، لإجراء بعض الفحوصات. 

ووفقا لوكالة رويترز فإن شينزو قد دخل اليوم إلى مستشفى بالعاصمة اليابانية طوكيو، دون تحديد السبب، إلا أن وسائل الإعلام تحدثت عن إجراء فحوصات دورية. 

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