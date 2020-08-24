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سيارات

3 سائقين ابتعد عنهم على الطريق

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:02 ص
سائقين مزعجين
سائقين مزعجين
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أماني نوار
يمثل بعض أنواع السائقين، خطرا حقيقيا على الطريق بسبب سلوكياتهم وشخصياتهم مما يسبب الخطر للباقي، وتعتبر تلك الفئة هي سبب رئيسي في الحوادث ، بسبب قيادتهم الخاطئة، والتي تشكل إزعاجا كبيرا لباقي السائقين على الطريق .

وفي هذا التقرير يقدم موقع " صدى البلد "أكثر السائقين المزعجين على الطريق ، والذين يجب الابتعاد عنهم نهائيا .

-نرى أن بعض قائدي السيارات بالقيادة في منتصف الطريق ، وغالبا ما يسير بسرعات بطيئة في المنتصف ، أو الحارات المخصصة للسرعات العالية مما يتسبب في  وقوع حوادث .

-يعتبر استخدام الإضاءة  العالية باستمرار أيضا من أكثر الأشياء المزعجة ، لذلك تجد سائق يقود خلفك وهو مسلط الأضواء العالية  في مرايا سيارتك .

-  من أخطر السائقين أيضا على الطريق هؤلاء السائقين الذين يقومون بركن سياراتهم في اماكن خاطئة  بالإضافة إلى  ركن السيارة بشكل غير مناسب وهو ما قد يتسبب في حوادث وتعطيل حركة المرور خاصة إذا كانت في شوارع داخلية.


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