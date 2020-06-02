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سيارات

دراسة جديدة.. السيارات الأصغر حجما أكثر خطورة على السائقين

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أصدر معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) ، دراسة جديدة أكدت أن السيارات الصغيرة أكثر خطورة على السائق في الحوادث من السيارات الكبيرة ، وتستند هذه الدراسة على إحصاءات معدلات الوفيات من الحوادث على الطرق.


واعتمدت هذه الدراسة الجديدة على إحصاءات معدلات وفيات السائقين لكل مليون سيارة مسجلة، وتعتمد الأرقام على سيارات موديل 2017 فأقدم بشرط أن تكون الموديلات القديمة هي نفس جيل السيارة، في حين تغطي الدراسة حالات الوفاة في 2015 حتى 2018، وهي أحدث البيانات المتاحة حاليًا.


أما فيما يتعلق بنتيجة الدراسة، فهي أن السيارات الصغيرة شهدت متوسط 108 حالة وفاة لكل مليون سيارة خلال الثلاث سنوات، مقارنة بـ 52 للسيارات الأكبر .


كما كشفت الدراسة أن معدلات الوفيات لكل 16 مليار كم تقطعها السيارات الصغيرة هو 78 حالة وفاة مقارنة بـ 36 حالة وفاة بالسيارات الكبيرة ، وقام المعهد بأخذ متغيرات مثل إجمالي الكيلومترات المقطوعة ومواقع الحوادث والسرعات في الاعتبار باعتبارها عوامل تؤثر على هذه البيانات.


وتشير الدراسة فى النهاية إلى أن السيارات الأكبر حجمًا خاصة تلك التي تمتلك أنظمة سلامة نشطة، يمكن أن توفر للسائق فرص أفضل للنجاة من الحوادث.

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