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سيارات

تعرف علي عيوب ومميزات التيربو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:34 م
عيوب ومميزات التيربو
عيوب ومميزات التيربو
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اشرف عطية
آخر ما توصلت إليه شركات السيارات لزيادة القدرة الحصانية للمحركات هو التيربو وتعتمد فكرة عمل التيربو بالحصول على قوة حصانية إضافية عن طريق الهواء الذي يتم إدخاله إلى المحرك، حيث أنه كلما زادت كمية الهواء الواصلة للمحرك يزيد من قوة الدفع مما يعني سرعة اكبر للسيارة .

و في هذا السياق نعرض عليكم عيوب و مميزات التيربو ما الآثار التي يتركها على المحرك .

عيوب التيربو:

1- الحرارة العالية التي يولدها نتيجة زيادة نسبة الاحتراق في المحرك و كما نعلم الحرارة العالية هي العدو الأول لأي محرك

2- تأخر استجابة التيربو للقيام بعملة و هذة المشكلة في السيارات القديمة و قد استطاعة الشركات حلها حديثا.

3-التيربو يمثل ثقل علي الزيت الوجود في المحرك .

4-خروج زيت المحرك من فتحة العادم .

مميزات التيربو:

1-يعزز القوة الحصانية للمحرك بنسبة عالية قد تصل إلى ثلاث أضعاف القوة الأساسية بمعني إن كان محركك 1000 سي سي فيجعلة التيربو 3000 سي سي .

2-التيربو يزيد القوة الحصانية للمحرك و لكنة لا يستهلك المزيد من الوقود لأنه يعتمد على إعادة استخدام الغازات التي يخرجها المحرك.

3- يمكن ان يجعل المحرك فائق السرعة و يتفوق علي المحركات الكبيرة التي لا تستخدمها فمحرك 1000 سي سي بتيربو يتفوق في تسارعة علي محرك 2000 سي سي بدون تيربو.



الوقاية من آثار التيربو السيئة علي المحرك :

1-  يفضل تركيب نظام عادم رياضي، لمواجهة الضغط الكبير للعادم و حتى لا تزيد درجة حرارة المحرك بصورة كبيرة.

2-من الافضل تركيب ردياتير كبير حتى يستطيع مواجهة الحرارة المرتفعة داخل المحرك .

3-يفضل فتح فتحات تهوية في الاكصدام و الاكابوت للتهوية .

4- من الأفضل تركيب مبرد داخلي للمحرك للتغلب على درجة الحرارة .
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