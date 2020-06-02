تعرف علي عيوب ومميزات التيربو

و في هذا السياق نعرض عليكم عيوب و مميزات التيربو ما الآثار التي يتركها على المحرك .







عيوب التيربو:



1- الحرارة العالية التي يولدها نتيجة زيادة نسبة الاحتراق في المحرك و كما نعلم الحرارة العالية هي العدو الأول لأي محرك



2- تأخر استجابة التيربو للقيام بعملة و هذة المشكلة في السيارات القديمة و قد استطاعة الشركات حلها حديثا.



3-التيربو يمثل ثقل علي الزيت الوجود في المحرك .



4-خروج زيت المحرك من فتحة العادم .

مميزات التيربو:



الوقاية من آثار التيربو السيئة علي المحرك :

