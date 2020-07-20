نصائح مهمة تساعد السائقين للحفاظ على تركيزهم أثناء القيادة

الكثير من السائقين يقوموا بالقيادة مضطرين لمسافات طويلة و البعض منهم يواصل القيادة لوقت طويل دون راحة او اخذ قسط من الراحة او يقوموا بالتركيز مع اشياء اخري غير الطريق و هو ما يشكل خطرا كبيرا ففي هذا السياق نطرح عليكم عدد من النصائح الهامة تساعد السائقين على الحفاظ على تركيزهم أثناء القيادة والابتعاد عن مصادر الإلهاء والتشتيت، مما يحد من حوادث الطرق بشكل فعال .
2- استخدام الخرائط الإلكترونية
كثير من قائدي السيارات يقومون بعملية تحديد الوجهة أثناء القيادة وهو من الأمور الخاطئة، حيث يجب تحديد الوجهة قبل الإنطلاق بالسيارة لعدم التشتت.
3- تناول الأطعمة
نصح الخبراء أيضًا بعدم تناول الأطعمة والمشروبات أثناء القيادة تحت أي ظرف، والأفضل تناول الطعام قبل التحرك بالسيارة أو بعد الوصول للوجهة المحددة، أو في الاستراحات على الطريق.
التحدث في الهاتف أثناء القيادة من أكثر الأسباب التي تؤدي لحوادث الطرق، لذا نصحت المنظمة بضرورة عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلا في حالات الضرورة القصوى.
1- تجديد النشاط ومقاومة الخمول
تتسبب القيادة لمسافات طويلة في شعور قائدي السيارات بالخمول والرغبة في النوم، لذا يجب التوقف في الاستراحات للراحة وتجديد النشاط كل ساعتين من القيادة المتواصلة أو قطع مسافة 150 كيلو تقريبا.
تتسبب القيادة لمسافات طويلة في شعور قائدي السيارات بالخمول والرغبة في النوم، لذا يجب التوقف في الاستراحات للراحة وتجديد النشاط كل ساعتين من القيادة المتواصلة أو قطع مسافة 150 كيلو تقريبا.
2- استخدام الخرائط الإلكترونية
كثير من قائدي السيارات يقومون بعملية تحديد الوجهة أثناء القيادة وهو من الأمور الخاطئة، حيث يجب تحديد الوجهة قبل الإنطلاق بالسيارة لعدم التشتت.
3- تناول الأطعمة
نصح الخبراء أيضًا بعدم تناول الأطعمة والمشروبات أثناء القيادة تحت أي ظرف، والأفضل تناول الطعام قبل التحرك بالسيارة أو بعد الوصول للوجهة المحددة، أو في الاستراحات على الطريق.
4-استخدام الكاسيت
نصح الخبراء البريطانيين بتحضير المواد التي سوف يتم الاستماع إليها أو ضبط مؤشر الراديو قبل الانطلاق بالسيارة، كي لا يتشتت السائق عن النظر للطريق.
نصح الخبراء البريطانيين بتحضير المواد التي سوف يتم الاستماع إليها أو ضبط مؤشر الراديو قبل الانطلاق بالسيارة، كي لا يتشتت السائق عن النظر للطريق.
5- استخدام الهاتف اثناء القيادة
التحدث في الهاتف أثناء القيادة من أكثر الأسباب التي تؤدي لحوادث الطرق، لذا نصحت المنظمة بضرورة عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلا في حالات الضرورة القصوى.