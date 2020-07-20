نصائح مهمة تساعد السائقين للحفاظ على تركيزهم أثناء القيادة









1- تجديد النشاط ومقاومة الخمول

تتسبب القيادة لمسافات طويلة في شعور قائدي السيارات بالخمول والرغبة في النوم، لذا يجب التوقف في الاستراحات للراحة وتجديد النشاط كل ساعتين من القيادة المتواصلة أو قطع مسافة 150 كيلو تقريبا.









4-استخدام الكاسيت

نصح الخبراء البريطانيين بتحضير المواد التي سوف يتم الاستماع إليها أو ضبط مؤشر الراديو قبل الانطلاق بالسيارة، كي لا يتشتت السائق عن النظر للطريق.







