أخطاء شائعة في القيادة تدمر سيارتك



يرتكب سائقي السيارات اخطاء يومية و لا يدرون ان هذة الاخطاء تتلف سياراتهم و تصيبها بالأعطال وهو ما يكلف مبالغ باهظة في إصلاح هذه الأعطال و في هذاالسياق نعرض عليكم هذة الاخطاء ليتفاداها السائقين للحفاظ علي سياراتهم .





تحريك الفتيس بشكل عشؤائي

الانطلاق المفاجئ بالسيارة

الانطلاق المفاجئ بالسيارة (وذلك بالضغط بقوة على دواسة الوقود فور تشغيل السيارة) من الأفعال الخاطئة التي تتسبب في كثير من الأعطال والمشاكل في بعض أجزاء السيارة، حيث أنها قد تسبب تآكل بعض القطع داخل المحرك، وتآكل الإطارات وتعرضها للتلف، بالإضافة إلى جلب الضرر لناقل الحركة.





2- تجاهل تحذيرات الاعطال

مع بداية أي مشكلة أو عطل في السيارة تصدر إشارة تحذيرية تشير إلى حدوث مشكلة في جزء من السيارة، هذه الإشارات تتنوع ما بين إضاءة لمبات تحذيرية في طبلون السيارة، أو صدور صوت أو رائحة معينة من هذا الجزء، لكن بعض السائقين يتجاهلون هذه الإشارات مما يسبب تفاقم الأعطال، وقد تؤدي إلى توقف السيارة بالكامل.

1-بعض السائقين يقومون بتحويل ناقل الحركة من R إلى D أو العكس قبل التوقف التام بالسيارة وذلك من أجل التحرك السريع، وهذا من الأفعال الخاطئة الخطيرة حيث أنه قد يتسبب في كسر أجزاء من تروس الفتيس أو تعطله بالكامل مع تكرار مثل هذة الاشياء .2-