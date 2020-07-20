AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أخطاء شائعة في القيادة تدمر سيارتك

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:01 م
أخطاء شائعة في القيادة
أخطاء شائعة في القيادة تدمر سيارتك
Advertisements
شرف عطية
يرتكب سائقي السيارات اخطاء يومية و لا يدرون ان هذة الاخطاء تتلف سياراتهم و تصيبها بالأعطال وهو ما يكلف مبالغ باهظة في إصلاح هذه الأعطال و في هذاالسياق نعرض عليكم هذة الاخطاء ليتفاداها السائقين للحفاظ علي سياراتهم . 

1- تحريك الفتيس بشكل عشؤائي
بعض السائقين يقومون بتحويل ناقل الحركة من R إلى D أو العكس قبل التوقف التام بالسيارة وذلك من أجل التحرك السريع، وهذا من الأفعال الخاطئة الخطيرة حيث أنه قد يتسبب في كسر أجزاء من تروس الفتيس أو تعطله بالكامل مع تكرار مثل هذة الاشياء .

2- الانطلاق المفاجئ بالسيارة
الانطلاق المفاجئ بالسيارة (وذلك بالضغط بقوة على دواسة الوقود فور تشغيل السيارة) من الأفعال الخاطئة التي تتسبب في كثير من الأعطال والمشاكل في بعض أجزاء السيارة، حيث أنها قد تسبب تآكل بعض القطع داخل المحرك، وتآكل الإطارات وتعرضها للتلف، بالإضافة إلى جلب الضرر لناقل الحركة.

2- تجاهل تحذيرات الاعطال
مع بداية أي مشكلة أو عطل في السيارة تصدر إشارة تحذيرية تشير إلى حدوث مشكلة في جزء من السيارة، هذه الإشارات تتنوع ما بين إضاءة لمبات تحذيرية في طبلون السيارة، أو صدور صوت أو رائحة معينة من هذا الجزء، لكن بعض السائقين يتجاهلون هذه الإشارات مما يسبب تفاقم الأعطال، وقد تؤدي إلى توقف السيارة بالكامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخطاء يقع فيها قائدو السيارات تسبب أعطالا كثيرة

أخطاء شائعة تدمر الفتيس الاوتوماتيك

نقلات في الفتيس الأوتوماتيك تضر بالسيارة وتتلفه.. تعرف عليها

نصائح للمحافظة على إسطوانة الدبرياج أطول فترة ممكنة

طرق اختبار الفتيس المانيوال في السيارة

احذر هذه الأخطاء .. تدمر محرك سيارتك

ترشيحاتنا

تراجعت عن موقفها.. عفاف مصطفى تعتذر لـ عبدالرحمن أبو زهرة: "مكنتش فاكرة الموضوع هيوصل لكده"

خوافين وجبناء.. شطة يفتح النار على مسؤولي الكاف بعد تعديل نظام نهائيات دوري الأبطال

فيها حاجة حلوة .. هبة بائعة تين شوكي بدرجة طالبة طيران

أسعار ومواصفات لادا لارجوس lada largus بعد طرحها رسميا في مصر .. صور

إنبي يعمق جراح الأهلى في ضم كريم فؤاد خليفة أحمد فتحي

وصلوا الكهربا في صوابع رجلها.. حكاية ربة منزل في الجيزة: أبوها وأخوها ضربوها حتى الموت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الإطلاق التاريخي لـ مسبار الأمل .. تفاصيل 30 دقيقة مصيرية في رحلته إلى المريخ

احذري الدايت القاسي.. أنظمة الريجيم تهدد النساء بالعقم

رغم أزمة كورونا.. الملكة إليزابيث تخطط لقضاء عطلة صيفية برفقة عائلتها بشروط صارمة