فيديو جراف | خطوات بسيطة لتنظيف فلتر تكييف السيارة بنفسك

في ظل ارتفاع درجات الحرارة الذي نشهده هذه الايام يلجأ سائقو السيارت لتشغيل التكييف لتخفيف الشعور بشدة الحرارة داخل السيارة، ويعتبر أهم جزء في التكييف هو الفلتر لذا يجب الاهتمام به والمحافظة عليه وتنظيفه وصيانته بصفة دورية.







الاهتمام بفلتر التكييف هو امر ضروري للغاية لأنه يقوم بتنقية الهواء الواصل لرئتيك فإن كان الهواء غير نقي فسيضرك و يضر رئتيك لذلك يجب الاهتمام به.







ويجب تنظيف فلتر التكييف من أجل المحافظة على ثلاجة التكييف وضمان عدم انسدادها بسبب تراكم الأتربة والأوساخ، وهو ما يؤدي إلى نقص كفاءة التكييف و عدم الشعور بالرضا عن اداء.





و في هذا السياق نطرح عليكم في الفيديو التالي طرق لتنظيف فلتر التكييف: