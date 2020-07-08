AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف | خطوات بسيطة لتنظيف فلتر تكييف السيارة بنفسك

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:05 م
فلتر السيارة
فلتر السيارة
Advertisements
اشرف عطية
في ظل ارتفاع درجات الحرارة الذي نشهده هذه الايام يلجأ سائقو السيارت لتشغيل التكييف لتخفيف الشعور بشدة الحرارة داخل السيارة، ويعتبر أهم جزء في التكييف هو الفلتر لذا يجب الاهتمام به والمحافظة عليه وتنظيفه وصيانته بصفة دورية.

الاهتمام بفلتر التكييف هو امر ضروري للغاية لأنه يقوم بتنقية الهواء الواصل لرئتيك فإن كان الهواء غير نقي فسيضرك و يضر رئتيك لذلك يجب الاهتمام به.

ويجب تنظيف فلتر التكييف من أجل المحافظة على ثلاجة التكييف وضمان عدم انسدادها بسبب تراكم الأتربة والأوساخ، وهو ما يؤدي إلى نقص كفاءة التكييف و عدم الشعور بالرضا عن اداء.

 و في هذا السياق نطرح عليكم في الفيديو التالي طرق لتنظيف فلتر التكييف:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصائح هامة لضمان أفضل درجة تبريد لتكييف السيارة في الصيف

تعرف على أسباب تعطل تكييف السيارة

احذر.. فلتر الهواء يسبب أعطالا خطيرة في سيارتك

أخطاء شائعة في استخدام تكييف السيارة تعرض حياتك للخطر

الصيانة الدورية ونظافة الفلتر.. 4 نصائح للحفاظ على كفاءة تكييف السيارة

بين المؤيد والمعارض.. هل تكييف السيارة ينقل فيروس كورونا؟

ترشيحاتنا

مرتضي منصور يطمئن على سير الأعمال الإدارية بنادي الزمالك

اصنع حظى الخاص.. صالح جمعة يشعل السوشيال ميديا| شاهد

اتحاد الكرة: الإعلان عن مواعيد جدول الدوري مرهون بموافقة الأمن

نمرة اتنين.. تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد

تحت الشمسية.. ياسمين عبد العزيز تخطف قلوب متابعيها.. شاهد

موقف يحبس الأنفاس.. ثعبان سام يهاجم قائد سيارة أثناء انطلاقه على طريق سريع

AdvertisementS

زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية 5% كل 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

النواب عن الإيجار القديم: الشقة المغلقة لمدة 3 سنوات تعود للمالك على الفور

بشرى.. الصحة العالمية: مصر شهدت هبوطا في أعداد المصابين بـ كورونا

تقطيعه إلى أشلاء..العثور على جثة شيخ بعد اختفائه بأيام في المنيا

خبر سار لطلاب علمي علوم .. "التعليم" تقرر عمل تسهيلات في تصحيح أحياء الثانوية العامة

توقع تسجيل صفر وفيات خلال سبتمبر.. خبير أوبئة: مصر نجحت فى السيطرة على فيروس كورونا

تركيا ترسل سرب طائراتها العسكرية إلى ليبيا.. صور

مواصلة التعاون الوثيق.. روسيا تبعث رسالة تذكيرية لـ مصر والكونغو وجنوب أفريقيا

مستبد وقمعي وتدخل في 3 دول مستقلة.. البرلمان الأوروبي يطالب بـ عقوبات صارمة لـ أردوغان

بعد قتل زوجها برقبة زجاجة.. 7 معلومات لا تعرفها عن عبير بيبرس

وزيرة الصحة: تراجع إصابات كورونا لأكثر من 2000 حالة خلال أسبوع

انفوجراف.. مصر تحتل المركز الـ 9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق طبيعية لـ علاج ضعف الأعصاب في المنزل

لـ زيادة المناعة.. احرص على تناول هذه الأطعمة خلال اليوم

حقيقة أم شائعة.. الفواكه والخضراوات العضوية تحمي من الإصابة بكورونا