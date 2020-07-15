4 خطوات تحميك من مواجهة الشمس عند القيادة

تعتبر أشعة الشمس المنخفضة مشكلة حقيقية تواجه السائقين فى جميع الفصول ، بسبب انعدام الرؤية الذى يحدث للسائق ، والذى يتسبب فى حوادث كثيرة كل عام .
و وفقا لهيئات النقل الاوروبية ، فقد أصيب 3900 شخص في حوادث الطرق
تنطوي على شمس منخفضة ومبهرة كل عام ، وتزداد الأمور سوءًا عندما تكون الطريق رطبة
، حيث تنعكس الشمس على السطح الرطب مما يخلق وهجًا يجعل من الصعب الحكم على المسافات
الواقعية .
وخلال السطور
القادمة نتعرف سويا على ابرع طرق لجعل التعامل مع الشمس أسهل وأمن .
اولا : عليك
بتنظيف الزجاج الامامى جيدا ، لانه إذا كانت مغطاة بالوحل أو ملح الطريق أو الذباب أو التكثيف أو أي
شيء آخر من المحتمل أن يمنع رؤيتك ، فقم بتنظيفها جيدًا
ثانيا : بعد
الانتهاء من الخطوة الاولى والتأكد من تنظيف الزجاج جديا ، قم باستخدام منظف وملمع
للزجاج ، فهو مقاوم للتجمد في الصباح الباكر
ثالثا : لابد من
ترك مسافة بينك وبين السيارات التى امامك ، فهذا يساعد على رؤية أكثر وضوحا عند
انبعاث أشعة الشمس الصباحية
رابعا : التحقق من مستويات سوائل علبة مياه الزجاج مرة واحدة على الأقل في الأسبوع . والبعض يسميها رشاش المياه الزجاجي وبعد فحصها جيدًا سيكون آخر شيء تريده هو أن تمسك بأي شيء لتنظيف الزجاج.