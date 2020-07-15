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سيارات

4 خطوات تحميك من مواجهة الشمس عند القيادة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تعتبر أشعة الشمس المنخفضة مشكلة حقيقية تواجه السائقين فى جميع الفصول ، بسبب انعدام الرؤية الذى يحدث للسائق ، والذى يتسبب فى حوادث كثيرة كل عام .

و وفقا لهيئات النقل الاوروبية ، فقد أصيب 3900 شخص في حوادث الطرق تنطوي على شمس منخفضة ومبهرة كل عام ، وتزداد الأمور سوءًا عندما تكون الطريق رطبة ، حيث تنعكس الشمس على السطح الرطب مما يخلق وهجًا يجعل من الصعب الحكم على المسافات الواقعية   .

وخلال السطور القادمة نتعرف سويا على ابرع طرق لجعل التعامل مع الشمس أسهل وأمن .

اولا : عليك بتنظيف الزجاج الامامى جيدا ، لانه إذا كانت مغطاة  بالوحل أو ملح الطريق أو الذباب أو التكثيف أو أي شيء آخر من المحتمل أن يمنع رؤيتك ، فقم بتنظيفها جيدًا

ثانيا : بعد الانتهاء من الخطوة الاولى والتأكد من تنظيف الزجاج جديا ، قم باستخدام منظف وملمع للزجاج ، فهو مقاوم للتجمد في الصباح الباكر

ثالثا : لابد من ترك مسافة بينك وبين السيارات التى امامك ، فهذا يساعد على رؤية أكثر وضوحا عند انبعاث أشعة الشمس الصباحية

رابعا : التحقق من مستويات سوائل علبة مياه الزجاج مرة واحدة على الأقل في الأسبوع . والبعض يسميها رشاش المياه الزجاجي وبعد فحصها جيدًا سيكون آخر شيء تريده هو أن تمسك بأي شيء لتنظيف الزجاج.

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