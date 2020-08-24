في السجون و الليمانات.. تعرف على الإجراءات الاحترازية أثناء الزيارات

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، تقرير عن جهود وزارة الداخلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل السجون، ونشرت الوزارة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية هذه الإجراءات.





في ضوء القرار الصادر باستئناف الزيارات لنزلاء السجون، بدأ قطاع السجون استقبال الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات وفقًا للضوابط السابق الإعلان عنها والتي تأتي ضمن أولوياتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية نزلاء السجون والعاملين بها، للوقاية من فيروس "كورونا" اتساقًا مع الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا المستجد".





وشهدت الزيارات التزام من جانب الزائرين بارتداء الكمامات أثناء الزيارة ومراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء، وكذا الالتزام بالموعد المحدد للزيارة.





من جانبه قام قطاع السجون باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية وتعقيم وتطهير السجون والليمانات وأماكن الزيارات، من خلال فرق طبية متخصصة في مجال الطب الوقائي بقطاع السجون، واعتماد كافة الإجراءات اللازمة للتيسير والتسهيل على المواطنين أثناء زيارة ذويهم من النزلاء، بما يعكس وبجلاء ثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون.



