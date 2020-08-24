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رياضة

ملوك أوروبا.. صحف ألمانيا تحتفي بتتويج بايرن ميونخ

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
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إسراء أشرف
ركزت الصحف الألمانية، الصادرة صباح اليوم، الإثنين، على تتويج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي البافاري.

وفاز البافاري على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية بنتيجة 1-0، والتي أقيمت أمس الأحد، على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية "لشبونة".

وخرجت صحيفة Bild" بعنوان: "بايرن.. ملوك أوروبا".

وعنونت صحيفة "Kornen Zeitung": "بايرن يحكم كرة القدم الأوروبية"، البافاري توج باللقب عبر تحقيق العلامة الكاملة بالانتصار في جميع مبارياته.

بينما عنونت صحيفة "Express": عنوان "البايرن يتوج بثلاثية"، حيث أنهى البافاري موسمه بتحقيق ألقاب الدوري والكأس ودوري الأبطال.

وكتبت صحيفة "Abendzeitung" عنوان: "بايرن تتوج الملك هانز الأول"، في إشارة لسيطرة المدرب الألماني هانز فليك الذي تولى المهمة افنية للفريق في نوفمبر الماضي، على اللقب هذا الموسم.

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