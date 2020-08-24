ضياء السبد: الأهلي عانى من الغيابات أمام الزمالك.. فيديو

قال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق إن الأهلي خاض المباراة ولديه غيابات كثيرة أثرت على أداء الفريق.
وأضاف مدرب المنتخب السابق أن الزمالك قدم مباراة جيدة واستحق الفوز نظرا للطريقة التي لعب بها الفرنسي كارتيرون، مشددًا على أن الأهلي لازال الأفضل هذا الموسم متصدرا البطولة بفارق ١٤ نقطة عن المركز الثاني.
وتابع أن بطولة الدوري محسومة للأحمر بالرغم من الخسارة لكن على الجهاز الفني للقلعة الحمراء عودة روح الفريق من أجل المنافسة على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويواجه الأهلي نظيره الجونة يوم الأربعاء القادم، علي ملعب استاد القاهرة فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وفاز الزمالك علي الأهلي 3-1 ، فى الجولة الـ21 عن طريق احمد سيد زيزو ، مصطفي محمد ، أسامه فيصل ، بينما سجل للاهلي ياسر إبراهيم.
وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 56 في المركز الأول بجدول الدوري بينما رفع الزمالك رصيده للنقطة 42 في المركز الثاني بجدول المسابقة المحلية وسيتم خصم ثلاثة نقاط من رصيد الفارس الأبيض بنهاية الدوري كعقوبة لانسحابه من مباراة القمة في الدور الأول.