ضياء السبد: الأهلي عانى من الغيابات أمام الزمالك.. فيديو

قال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق إن الأهلي خاض المباراة ولديه غيابات كثيرة أثرت على أداء الفريق.





وأضاف مدرب المنتخب السابق أن الزمالك قدم مباراة جيدة واستحق الفوز نظرا للطريقة التي لعب بها الفرنسي كارتيرون، مشددًا على أن الأهلي لازال الأفضل هذا الموسم متصدرا البطولة بفارق ١٤ نقطة عن المركز الثاني.





وتابع أن بطولة الدوري محسومة للأحمر بالرغم من الخسارة لكن على الجهاز الفني للقلعة الحمراء عودة روح الفريق من أجل المنافسة على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.



