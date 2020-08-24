AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ضياء السبد: الأهلي عانى من الغيابات أمام الزمالك.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:58 م
جانب من لقاء بين
جانب من لقاء بين الزمالك والاهلي
Advertisements
حسن العمدة
قال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق إن الأهلي خاض المباراة ولديه غيابات كثيرة أثرت على أداء الفريق.

وأضاف مدرب المنتخب السابق أن الزمالك قدم مباراة جيدة واستحق الفوز نظرا للطريقة التي لعب بها الفرنسي كارتيرون، مشددًا على أن الأهلي لازال الأفضل هذا الموسم متصدرا البطولة بفارق ١٤ نقطة عن المركز الثاني.

وتابع أن بطولة الدوري محسومة للأحمر بالرغم من الخسارة لكن على الجهاز الفني للقلعة الحمراء عودة روح الفريق من أجل المنافسة على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الجونة يوم الأربعاء القادم، علي ملعب استاد القاهرة فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك علي الأهلي 3-1 ، فى الجولة الـ21 عن طريق احمد سيد زيزو ، مصطفي محمد ، أسامه فيصل ، بينما سجل للاهلي ياسر إبراهيم.

وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 56 في المركز الأول بجدول الدوري بينما رفع الزمالك رصيده للنقطة 42 في المركز الثاني بجدول المسابقة المحلية وسيتم خصم ثلاثة نقاط من رصيد الفارس الأبيض بنهاية الدوري كعقوبة لانسحابه من مباراة القمة في الدور الأول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة الدوري| مهمة صعبة لـ الزمالك لاسترجاع مركز الوصافة وضمان المشاركة الإفريقية

بعد الفوز على المصري.. صدارة هدافي الزمالك تشتعل

الأهلي ضد الزمالك.. قمة استثنائية في بطولة الأزمات والإصابات تتصدر المشهد

القمة 120 .. طوارئ في الجبلاية.. أزمات متتالية تضرب الأهلي.. الزمالك يتأهب

طبيب الزمالك يكشف حالة محمد عبد الشافى بعد خروجه مصابا أمام الأهلى

أمر لا يوصف إلا بالرخص.. نبيل الحلفاوي عن المطالبة برحيل فايلر

ترشيحاتنا

منوم فى العصير .. سيدة تستدرج راغبى المتعة الحرام لسرقة أموالهم ومتعلقاتهم بالأميرية

نفوز بالدوري منذ 5 سنوات.. سيد عبد الحفيظ: اللي عايز يمشي من الأهلي مع 1000 سلامة

جورج فلويد جديد.. ضابط أمريكي يطلق 7 رصاصات على أب أسود أمام أبنائه ..فيديو وصور

بعد اشتعال المظاهرات في طرابلس.. السراج يلجأ لتعديل وزاري عاجل

أطالب بتحليل DNA.. زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة على الهواء: أعترف بأولادي والفنانة ليست أمهم الحقيقية

منافس الأهلي في ورطة.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا في الوداد لـ 11

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة الشعب.. مميزات وعيوب هيونداي فيرنا ..صور

ملابس جريئة.. ننشر أول صورة من خطوبة ابنة عصام الحضرى

شاهد فولكس فاجن جولف بعد التعديل تحفة فنية.. صور