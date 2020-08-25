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بين الناس

تراكم القمامة وعدم وجود مصرف لترعة العرب يثيران غضب أهالى قرية برنشت بالجيزة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن توبة جمعة جمعة محمد، المقيم فى قرية برنشت مركز العياط محافظة الجيزة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود مصرف لترعة العرب رقم 2 تصرف من خلالها المياه الزائدة مما يؤدى إلى زيادة منسوب المياه الجوفية ومنها إلى كارثة انهيار المبانى وتهديد الأرواح. 

ويقول فى رسالته : الترعة تقع داخل كتلة سكانية وتراكم المياه الزائدة يهدد البيوت بالإضافة إلى أن الجزء الظاهر من الترعة يقوم بعض الأهالى بالقاء القمامة فيه مما يؤدى إلى الروائح الكريهة وانتشار الحشرات".
 
ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01118216343.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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