تنشر أبرز المعلومات عن مجمع "هاير مصر" الصناعي.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول كل ما تريد معرفته عن مجمع "هاير مصر" الصناعي، إذ يشمل مصنع لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات، و يوفر المجمع أكثر من 3 آلاف فرصة عمل للشباب.

مجمع "هاير مصر" الصناعي، يعد مجمعا صناعيا صديقا للبيئة في مدينة العاشر من رمضان، و مقام على مساحة 200 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات أجنبية بقيمة 135 مليون دولار.

تضم المرحلة الأولى من المشروع 4 مصانع بإجمالي استثمارات 85 مليون دولار، و يضم المجمع مصنعًا لإنتاج التكييفات وآخر لصناعة الغسالات، و يتضمن مصنع لإنتاج التليفزيونات والشاشات الإلكترونية.

من المنتظر تنفيذ المرحلة الثانية باستثمارات تصل لـ 50 مليون دولار، وتستهدف المرحلة الثانية لإنتاج عدد من الأجهزة الإلكترونية المتنوعة.