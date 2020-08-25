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برلمان

مشيدا بأهمية مشروع مراكز التجميع.. برلماني يطالب بتشديد الرقابة لمحاربة غش الألبان

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:38 ص
النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور
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فريدة محمد
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أهمية مشروع الحكومة القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان حتى نحقق أقصى استفادة من إنتاج هذا القطاع، مؤكدا أنه خطوة مهمة فى سبيل النهوض بالإنتاج والتصنيع الحيوانى والزراعى.

وأوضح مشهور أن تحديث وتطوير قطاع الإنتاج الحيوانى والألبان مطلب متكرر منذ سنوات، مشيرا إلى أن أهم عناصر هذا التحديث هو التسويق والتمويل، وأن الناتج المحلي الكلي للألبان بمصر يصل إلى 7 ملايين طن، ومراكز الألبان تساهم فى تجميع 3 ملايين طن، حيث إن المراكز تعتمد على المزارع الصغيرة والمتوسطة، 
م
موضحًا أن المزارع النظامية تسير نحو النسق العالمى فى الإنتاج والمعايير العالمية، ورغم ذلك لا تشكل إلا 10% من الإنتاج الكلى.

وأضاف أن مراكز تجميع الألبان تعمل على الحد من دور الوسطاء فى عملية تسويق الألبان فى القطاع الريفى وأنه أصبح لدينا خريطة واضحة للثروة الحيوانية فى مصر، تشمل مراكز تجميع الألبان المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية مما يجعلنا قادرين على تحديد المناطق الأكثر إحتياجًا للمراكز، وبالتالى اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بإنشاء وإقامة مراكز تجميع جديدة لتجميع الألبان أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل.

وذكر أنه وفقا لتقارير زراعية وصناعية، يصل نصيب المواطن المصرى من استهلاك الألبان إلى 23 كيلو سنويا مقابل 100 كيلو، هى نصيب الفرد عالميا، ويرتفع هذا الرقم إلى 180 كيلو فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ إنتاج مصر من الألبان نحو 7ملايين طن سنويا، بينما تستورد نحو 166 ألف طن من ألبان الأطفال وألبان البودرة المستخدمة فى صناعة الألبان، فى حين أن إجمالى الصادرات المصرية من منتجات الألبان يصل إلى 45 ألف طن، حيث تستورد مصر لبن بودرة مجفف بقيمة تتراوح من 500 مليون دولار إلى مليار دولار سنويًا وفقًا لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

وطالب النائب بوضع خطة مستقبلية لتحسين جودة السلالات المصرية من الجاموس والأبقار الحلابة لزيادة الإنتاجية، كما يجب الحد من استيراد الألبان البودرة والاتجاه إلى تصنيعها محليا لدعم المنتجين المحليين وإضافة قيمة اقتصادية إضافية لهؤلاء المنتجين لزيادة المكاسب وتشجيع العاملين بهذا القطاع المهم وخلق فرص عمل جديدة، وناشد بضرورة تشديد الرقابة على الألبان ومنتجاتها لمحاربة غش الألبان بجميع صورها.
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