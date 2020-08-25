AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

برنامج تأهيلي خاص لثنائي الزمالك

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:42 م
الزمالك
الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسى
خضع أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تدريبي خاص .

يأتي هذا على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وأدى الثنائي فقرة تأهيلية بالجري حول الملعب قبل انطلاق المران وفقا لتعليمات الجهاز الفني من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للثنائي.

بعدها عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع بن شرقي وأوناجم من أجل الاطمئنان عليهما ومنحهما التعليمات الجديدة بعد الانتهاء من تدريبات الجري حول الملعب برفقة أحمد عصمت مدرب الأحمال بالفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لمباراة المقاصة .. انطلاق تدريب الزمالك بملعب أبو رجيلة

فقرة بدنية وجرى حول الملعب فى مران الزمالك اليوم

الزمالك يستأنف تدريباته لمواجهة نادي مصر يوم الثلاثاء

تدريبات خاصة لـ مصطفى محمد لرفع اللياقة البدنية

أخبار الزمالك.. قرار عاجل من كارتيرون.. ومصطفى فتحي يجتمع مع طبيب الفريق.. وتدريبات خاصة لـ مصطفى محمد

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة نادي مصر

ترشيحاتنا

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة الثلاثية بعمان

السودان: النيل الأزرق يسجل أعلى منسوب له منذ قرن في الخرطوم

وزير الرياضة يزور مؤمن زكريا فى منزله.. ويطمئن على حالة عبد الشافي الصحية

لتعويض غياب فتحي ودعم دفاعه.. الأهلي يتفاوض على ضم لاعبين من إنبي وبيراميدز

بعد جلسة البرتقال.. إطلالات جريئة وضعت سمية الخشاب فى مرمى سهام النقد.. شاهد

اتحاد الكرة يقرر إلغاء مسحات كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. هنا شيحة تبرز أنوثتها بالأسود

بعد جلسة البرتقال.. إطلالات جريئة وضعت سمية الخشاب فى مرمى سهام النقد.. شاهد

جيب كومباس 2022 jeep compass الجديدة تظهر رسميا.. صور