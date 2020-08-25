اكتفاء ذاتي للأسماك .. وزير الزراعة: المشروع القومي للبتلو يوفر فرص عمل .. فيديو

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المشروع القومي للبتلو يعمل علي توفير فرص عمل كثيرة للشباب.





وأضاف السيد القصير خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، اننا نعمل علي كفاءة الكثير من مزارع الانتاج الحيواني.





وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك توجيهات من القيادة السياسية انه يتم الاهتمام بملف الثروة الحيوانية بشكل أكبر لتحقيق توازن واستقرار في الاسعار.





وأوضح السيد القصير أن هناك مجموعة من المحاور تعمل الدولة عليها، مشيرا إلى أن المشروع القومي للبتلو يعمل ولكن تم إعادة احياءه في الفترة الأخيرة.





وأشار إلي أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الثروة السمكية ومستمرين في تطوير مزارع الاسماك.