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حوادث

محاكمة 12 متهمًا بخطف طفل بمدينة بدر لطلب فدية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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محمد زهير
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى ، محاكمة 12 متهمًا، لاتهامهم بخطف واحتجاز مواطن لطلب فدية بمدينة بدر.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة بدر، خطفوا بالإكراه المجني عليه "ياسين .ك"،  بأن قاموا باستهداف السيارة الخاصة بوالده حال تواجده بداخلها واقتياده إلي السيارة الخاصة به عقب إطلاق أعيرة نارية صوبه، حال كونه لم يبلغ من العمر 16 عامًا، كما احتجزوا المجني عليه سالف الذكر بدون أمر أحد الحكام والمختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين تحصلوا بواسطة التهديد علي مبلغ مالي 370 ألف جنيه، بأن هدد أهلية المجني عليه بطلب المبلغ المالي، بأن هددهم بعدم إطلاق سراحه إلا بعد احضار المبلغ المالى ، كما أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخن وهي بندقية آلية مما لايجوز الترخيص بحيازته، كما أحرزوا وحازوا ذخائر مما تستعمل لهذا السلاح حال كونه مما لايجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
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