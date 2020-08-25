AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أمين عام منظمة السياحة العالمية يوثق زيارته للمتحف الكبير | تفاصيل

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:53 م
زوراب بولوليكاشفيلي
زوراب بولوليكاشفيلي - الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية
Advertisements
محمد الاسكندرانى
حرص زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، على توثيق زيارته التى قام بها اليوم للمتحف المصري الكبير من خلال تسجيل كلمة قصيرة عن هذه الزيارة فى الكتاب الخاص بتدوينات الزائرين من الشخصيات العامة.

وأعرب  زوراب بولوليكاشفيلي خلال هذه الكلمة عن فخره البالغ بأن يكون جزءا من تاريخ السياحة العالمية الذي بدأ من مصر كما وجه الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وفريق العمل المعاون له لإعطائه هذه الفرصة، مشيرا إلى أنه سوف يعود لمصر مرة اخري فى القريب العاجل.

جدير بالذكر أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية كان قد جاء مساء السبت الماضي فى زيارة رسمية الي مصر بدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على رأس وفد من مسئولي المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط.

وقد قامت وزارة السياحة والآثار بتنظيم برنامج متنوع لهذه الزيارة فى مدينتى الغردقة والقاهرة، تم خلاله متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية فى أحد الفنادق ومراكز الغوص بالغردقة، بالإضافة إلى زيارة مستشفى الغردقة، وتفقد مطاري الغردقة والقاهرة.

كما تضمن البرنامج زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، والمتحف المصري بالتحرير، واختتمت الزيارة اليوم الثلاثاء بزيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين السياحة العالمية : مصر آمنة.. وعلى شعوب العالم زيارتها للاستمتاع بشواطئها وحضارتها العريقة

آمين عام منظمة السياحة العالمية: مصر آمنة ويجب على شعوب العالم زيارتها للاستمتاع بشواطئها الخلابة وحضارتها العريقة.. ومؤتمر عالمي لدعم السياحة

أمين عام منظمة السياحة العالمية في جولة بـ الأهرامات والمتحف المصري الكبير ..اليوم

أمين عام منظمة السياحة العالمية: أرغب فى قضاء إجازتى على شواطئ الغردقة

جولة سياحية لأمين عام منظمة السياحة العالمية فى الأهرامات.. صور

وزير السياحة: المتحف الكبير من أهم المشروعات الأثرية فى القرن الـ21.. فيديو

ترشيحاتنا

مصرع زوجين وطفلهما غرقا داخل مزرعة سمك بالشرقية

المقاولون العرب عن منع إذاعة مباراته مع الزمالك: تحملنا الكثير.. فيديو

غرامة مليون جنيه.. حماية المستهلك: إلزام المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات النقل أو خصمها من العام الجديد

تامر آمين يفجر مفاجأة بشأن انتقال أحمد فتحي لـ بيراميدز.. فيديو

لتعويض غياب فتحي ودعم دفاعه.. الأهلي يتفاوض على ضم لاعبين من إنبي وبيراميدز

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ القاهرة: إنشاء منطقة صناعية لـ ورش الأخشاب بالقطامية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك.. أسما شريف منير بإطلالة تبرز جمالها

دراسة علمية تكشف عن المدخل الرئيسي لفيروس كورونا إلى الجسم

طريقة تنظيف القولون.. بوصفات طبيعية