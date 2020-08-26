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تنفيذ المرحلة الأولى من ممشى أهل مصرعلى النيل.. يبدأ من كوبري ١٥ مايو وينتهي بـ إمبابة.. يضم 19 مبنى للمطاعم والكافتيريات والمحال التجارية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:53 ص
صورة ارشفية
صورة ارشفية
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قسم التعليم
  • ممشى أهل مصر يضم جراجا بسعة 180 سيارة إلى جانب 3 مدرجات بأطوال 315 مترًا سعة 1240 فردًا
  • الإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد


عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعى تطوير "بحيرة عين الصيرة"، وتطوير "منطقة سور مجرى العيون"، بمصر القديمة، ومشروع "ممشى أهل مصر"، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروعات.


وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "بحيرة عين الصيرة"، وتحديد قطع الأراضى المتاحة للطرح للمستثمرين، ومساحاتها، والاستخدامات المحددة لها، والاشتراطات البنائية والتنموية الملائمة لطبيعة المشروع.


وأكد وزير الإسكان ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، للانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد، موضحًا أن المشروع محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، وذلك فى إطار توجيهاتها بالإسراع بتنفيذ مشروعات تطوير القاهرة، لعودتها لممارسة دورها التاريخى والثقافى والحضارى، وتوفير بيئة عصرية حضارية للمواطن المصرى، بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى.


وأوضح أنه تم أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" على مساحة 90 فدانا بمصر القديمة، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ مطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وفندق، ومسرح مفتوح، وغيرها.


وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع "ممشى أهل مصر"، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على كورنيش النيل بامتداد ٢ كم بدءًا من كوبرى ١٥ مايو، وانتهاءً بكوبرى إمبابة، ليكون متنفسا لسكان القاهرة، من ناحية الاستمتاع بمياه نهر النيل والمنشآت السياحية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة، في عدة قطاعات، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلي الجهات المعنية.


وعرض محافظ الجيزة مشروع تطوير محور المنصورية، لافتًا إلى أن الترعة تمتد بطول 37 كم من تقاطعها مع ترعة الجيزة بأبو النمرس جنوبًا وحتى تقاطعها مع الرياح الناصرى ببرقاش بمركز منشأة القناطر شمالًا، وتتكون من ثلاثة قطاعات، تقع منطقة المشروع في القطاعين الثاني والثالث من شارع الهرم حتى الدائري الجنوبي بطول 3.2 كم.


من جانب آخر، عرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تقريرًا حول بعض المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها، ومنها، مشروع ممشى أهل مصر، الذي يتم تنفيذه بهدف تطوير الواجهة النيلية، وإيجاد مناطق للتنزه والترفيه للمواطنين.


وأوضح أن مشروع "ممشى أهل مصر" يتضمن تطوير ممشى كورنيش النيل فى المسافة من كوبرى 15 مايو إلى كوبرى إمبابة بطول 1.8 كم، من خلال تنفيذ ممشى أفراد (علوي وسفلي)، متدرج المناسيب، بمحازاة الكورنيش بطول 4.7 كم، وبعرض 4.5 متر للممشى العلوي، و 6.5 متر للممشى السفلي.


ومن المقرر أن يضم ممشى أهل مصر 19 مبنى للمطاعم والكافتيريات والمحال التجارية، وجراجا بسعة 180 سيارة، إلى جانب 3 مدرجات بأطوال 315 مترًا سعة 1240 فردًا، ومسرح بمساحة 275 م2 سعة 772 فردًا، بالإضافة إلى مظاهر جمالية وأعمال تنسيق الموقع والتراسات والنوافير المائية وغيرها.
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