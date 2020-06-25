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أخبار البلد

الحكومة تناقش مقترحا لـ تطوير كورنيش الجيزة بـ 4 حارات ومسار للدراجات ومقاعد للمتنزهين

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة، في عدة قطاعات، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلي الجهات المعنية.


وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على التطوير المستمر لجميع المرافق بالقاهرة الكبرى، ومن بينها محافظة الجيزة، من خلال خطة واضحة لرفع الكفاءة فيها على نحو مستمر.


وقال مدبولي إن خطة الحكومة في هذا الصدد تنطلق من أهداف تنموية وحضارية تستهدف زيادة المساحات الخضراء، وأماكن التنزه للمواطنين، باعتبارها رئة الحياة، فضلا عن الحفاظ على الوجه الحضاري للعاصمة، وإعادة رونق المناطق الأثرية والتاريخية بها.


واستعرض الاجتماع مُقترحا بمشروعات التطوير بمحافظة الجيزة، على 3 محاور، هي: تطوير كورنيش الجيزة، وحدائق كورنيش الجيزة، وميدان المنيب.


وتمت الإشارة إلى أن مقترح تطوير الكورنيش يقوم على توحيد عرض الطريق ليكون 4 حارات، مع توفير أماكن انتظار للسيارات، وإضافة مناطق خضراء ومسار للدراجات، ومقاعد لجلوس المتنزهين، ومسار للمشاه.


أما مشروع تطوير حدائق كوبري عباس، فتم التنويه إلى أنه يستهدف جعلها متنزهًا للمواطنين يتضمن جميع جوانب الترفيه للكبار والأطفال، في هذه النقطة القريبة من العديد من المناطق بالجيزة، وكذلك القاهرة.


بينما يستهدف تطوير كورنيش المنيب زيادة مساحات رؤية النيل في هذه المنطقة التي تحظى بزاوية خلابة لنهر النيل، فضلًا عن تخفيف التكدس والاختناق المروري بميدان المنيب بسبب السيارات الأجرة والنقل وعربات المحافظات، وإضافة طابع حضاري بهذه المنطقة التي تشهد ظواهر عشوائية متعددة، حيث يشمل التطوير استحداث مسارات لخطوط الأتوبيسات، ومركز شامل للتنقل، ومسطحات خضراء مفتوحة، ومسارات للمشاة ومضمار للجري، وكوبري لعبور المشاة، فضلًا عن محال تجارية، ومظاهر جمالية أخرى.


وعرض محافظ الجيزة تقريرًا حول موقف سير أهم المشروعات الجارية بالمحافظة، ومنها إنشاء وتوسعة وتطوير شارع ترسا، لافتًا إلى أنه في ضوء البدء فى تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم ولتخفيف الضغط المرورى على شارعى الهرم وفيصل، وإيجاد بديل لهما، فقد تم اختيار شارع ترسا ليكون هو البديل، حال الإغلاق الجزئى أو الكلى لبعض المناطق، إلى جانب خلق انسياب مرورى، وتنفيذ خط التنظيم لشارع ترسا، وخلق مجتمع حضارى بعيدًا عن العشوائية، بالإضافة إلى توفير المزيد من الخدمات الضرورية لسكان المناطق المحيطة بالمشروع.
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