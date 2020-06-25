ممشى أهل مصر.. الحكومة: تطوير كورنيش النيل من كوبرى 15 مايو إلى كوبرى إمبابة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة، في عدة قطاعات، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلي الجهات المعنية.









وعرض محافظ الجيزة مشروع تطوير محور المنصورية، لافتًا إلى أن الترعة تمتد بطول 37 كم من تقاطعها مع ترعة الجيزة بأبو النمرس جنوبًا وحتى تقاطعها مع الرياح الناصرى ببرقاش بمركز منشأة القناطر شمالًا، وتتكون من ثلاث قطاعات، تقع منطقة المشروع في القطاعين الثاني والثالث من شارع الهرم حتى الدائري الجنوبي بطول 3.2 كم.









وقدم المحافظ تقريرا حول أعمال الرصف المنفذة بمحافظة الجيزة عن أعوام 2018 /2019 – 2020/2019، والتي بلغ إجماليها 342 طريقا، بطول 270.6 كم، بتكلفة بلغت نحو 810.2 مليون جنيه، كما عرض خطة الرصف للعام المالي 2021/2020، والتي تشمل 810 طرق، بطول 394.9 كم، بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه.









وفيما يتعلق بجهود التصدي لمخالفات البناء والتعديات خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى 15 يونيو 2020، وما تم إزالته خلال تلك الفترة، أكد المحافظ أن إجمالي المخالفات بلغ 22500 مخالفة ما بين مخالفات مبان وأراضٍ زراعية وأملاك دولة، تم التعامل والإزالة لـ 11822 مخالفة، وأوضح أن إجمالي عدد الحالات المنفذة خلال فترة الحظر بداية من يوم 25 مارس 2020، وحتى تاريخه، بلغ 2929 حالة.









من جانب آخر، عرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تقريرًا حول بعض المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها، ومنها، مشروع ممشى أهل مصر، الذي يتم تنفيذه بهدف تطوير الواجهة النيلية، وإيجاد مناطق للتنزه والترفيه للمواطنين.









وأوضح أن مشروع "ممشى أهل مصر" يتضمن تطوير ممشى كورنيش النيل فى المسافة من كوبرى 15 مايو إلى كوبرى إمبابة بطول 1.8 كم، من خلال تنفيذ ممشى أفراد (علوي وسفلي)، متدرج المناسيب، بمحازاة الكورنيش بطول 4.7 كم، وبعرض 4.5 متر للممشى العلوي، و 6.5 متر للممشى السفلي.







