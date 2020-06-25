AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

"الصحة العالمية": التعريض للشمس أو درجات الحرارة العالية لا يحمي من كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:35 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، إن تعريض نفسك للشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لن يمنع أو يعالج مرض كوفيد-19.

وأوضحت المنظمة، إنه يمكن الإصابة بفيروس كورونا مهما كان الجو مشمسة أو حارا. 

وأشارت المنظمة، إلي أن البلدان ذات الطقس الحار أبلغت عن حالات إصابة بكوفيد-19، ولحماية نفسك احرص على تنظيف يديك جيدأ مرارا وتكرارا كما تجنب لمس عينيك وفمك وانفك.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأربعاء، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.

 

وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

 

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

 

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2450 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

https://apple.co/3gURgYJ

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 حالة وفاة

الصحة: تعافي 9786 من الإصابة بفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و36 وفاة

الصحة: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

طفرة في الإصابات والوفيات.. الصحة: 1577 إصابة جديدة بـ كورونا.. و45 وفاة

الصحة: 3 محافظات الأعلى بمعدل الإصابة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

غير مجدية.. العلماء يحذرون من اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا

من جنسيات مختلفة.. 40 رحلة استثنائية تغادر القاهرة على متنها عالقون بمصر

عبدالغنى مستمر مع الفريق.. مرتضى منصور: صرف مستحقات لاعبي الزمالك الخميس المقبل..فيديو

مرتضى منصور يطالب بعقد اجتماع مع مجلس الوزراء لمناقشة قرار عودة الدوري ..فيديو

الطلاب يدخلون الفصول لبدء امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020

عبادة ترفع البلاء وتداوي المرضى وتقي ميتة السوء.. تعرف عليها

AdvertisementS

إعلام حرب.. نشأت الديهي: هدفنا المحتوى الإعلامي وتطوير المنظومة.. فيديو

التعليم تنفي تسريب امتحان إنجليزية الثانوية العامة.. وتشكر الجهات الأمنية على غلق الصفحات المثيرة للشائعات

4 خطوات للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومواعيد صرفها.. تعرف عليها

بعد عقد قرانها.. هجوم على شهد الشمري بسبب جنسية زوجها

بواقع 3 جنيهات.. رسوم جديدة على أسعار تبغ الشيشة والسجائر.. تفاصيل

استدعاء مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة للتواجد بلجان الثانوية العامة 7 صباحا.. لهذا السبب

الثانوية العامة في زمن الكورونا.. ( تغطية خاصة )

أول تعليق من والد إيمان التى قتلت بالتخطيط من زوجها

موعد الموجة الثانية لفيروس كورونا.. أستاذ أوبئة يجيب ..فيديو

بالصور.. رسم علامات على الأرض بمداخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة لتنظيم دخول الطلاب

فى ذكرى ميلاد إحسان الجزايرلى.. قصة دخولها قسم الشرطة بقميص نوم

حكم الإسراع في الصلاة خوفا من دخول التالية.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمحجبات.. 4 نصائح عند شراء ملابس موضة صيف 2020

بعد تخفيض جمارك السيارات.. أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر.. صور

سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2020 toyota rav4 في مصر.. صور