بعد غياب 14 عاما عن الساحة الفنية.. حميد الشاعري يكشف تفاصيل ألبوم أنا بابا

كشف الفنان حميد الشاعري تفاصيل ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "انا بابا" والمقرر إصداره في 4 سبتمبر المقبل بعد غياب 14 عام عن الساحة الفنية ، خلال لقائه في برنامج "et بالعربي"

وقال "الشاعري" خلال اللقاء: في الألبوم دا انا ماسك العصاية من النص لاني برضي جمهوري من التسعينات و لازم اكسب جمهور من الجيل الجديد وانا اتحمست جدا وراضي بجودة "الالبوم".





جدير بالذكر أن حميد الشاعري ساهم من قبل في تقديم مجموعة من الأصوات الشابة في وقتها أصبحت نجوم على الساحة الفنية حاليا، منها مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وفارس وغيرهم، بالإضافة لمجموعة من الشباب الجدد منهم هيثم شاكر وحسام حبيب، كما كانت له إسهامات قوية في تطوير الموسيقى المصرية جعلت منه رائدا لجيله في وقتها.