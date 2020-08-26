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فن

4 حفلات يوميا بسينما زاوية لفيلم كريستوفر نولان الجديد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:41 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
أعلنت سينما زاوية عن طرح فيلم المخرج كريستوفر نولان الجديد Tenet عبر 4 حفلات يوميا، وذلك عقب انطلاقه اليوم 26 أغسطس في مصر.

كان الفيلم قد تم تأجيله لعدم مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم تحديد عدة مواعيد سابقة لعرضه ولكن سرعان ما تم تأجيل عرضه عدة مرات.

الفيلم من بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.
 
وتدور أحداث الفيلم الجديد Tenet، فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ولم تكشف الشركة المنتجة عن قصة العمل الجديد، ولكنه ملحمة حركية جديدة، ستدور حول التجسس الدولي والتطور.

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