تراجع هامشي للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمستهل التعاملات

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11447 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 2028 نقطة









وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 13359 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 4364 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 1802 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2708نقاط.