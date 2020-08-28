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رياضة

عن تغيير اللائحة.. وليد شعبان: القيادة والإدارة شرط انضمام الحكام إلى اللجنة الرئيسية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:22 ص
وليد شعبان
وليد شعبان
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يسري غازي
علق وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق على مقترح إجراء تعديلات على بند الشارة الدولية فى لائحة الحكام الداخلية.

وقال وليد شعبان فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" إنه بلا شك أن إنضمام الحكام الدوليين للجنة الحكام أمر منطقى بشرط أن يكون مؤهلًا لهذا العمل الإداري كل يتسنى لمنظومة التحكيم الاستفادة من اطروحاته وأفكاره".
 
وشدد وليد شعبان على ضرورة ان تكون لديه سمات القيادة والإدارة ، والحكم الدولى الذى لديه خبرات تراكمية كبيرة من خلال مشاركته فى المباريات والبطولات الدولية بالإضافة إلى تمتعه بالسمات القيادية سيكون أمرا منطقيا أن تكون له الأولوية فى إدارة التحكيم.

واستطرد وليد شعبان: ولكن ليس أمرا ملزما لأنه يوجد العديد من الحكام الذين لم يصلوا للمرتبة الدولية لديهم صفات قيادية رائعة ويتمتعون بالخبرات الإدارية على مدار مشوارهم سواء داخل أو خارج منظومة التحكيم.
  
وقال :إنه من المفترض أن يترك للإختيار بين مجتمع الحكام المتقاعدين وإن كانت الأولوية للحكام الدوليين شرط أن تتوافر لديهم صفات القيادة والإدارة الواعية للانضمام إلى عضوية لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة.

وأضاف أنه ليس هناك ما يمنع من إنضمام الحكام الأخرين طالما تتوافر فيهم الشروط التى ترتقى بالتحكيم،  فليس كل حكم دولى يصلح لقيادة التحكيم.
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